Norma Patricia no va a parar hasta encontrar a su hijo y su pareja

Irapuato, Guanajuato.- A pesar de que el secuestrador de su hijo Kevin Damián Martínez Barrón y su pareja, Juan Rodríguez Calcanás, ya fue sentenciado a 70 años de prisión, la señora Norma Patricia Barrón Núñez, dijo que no descansará hasta encontrarlos.

Me siento bien por un lado, porque al final obtuvimos un poquito de justicia que nos debe el estado, nos debe la fiscalía, realmente la investigación se hizo en base a impulso de mi familia y de mi parte, pero bueno ahí hay un resultado”, dijo.

Mencionó que tiene respeto por el abogado que llevó a cabo el caso, pues durante el litigio este fue muy contundente y se acreditó la teoría que ellos tenían, sin embargo, el llevar un caso coló este es algo muy desgastante.

Vuelve uno a recordar todo lo qué pasó, todo lo qué hay, pero hubo un muy buen resultado con lo del secuestrador, pero por otro lado me siento mal por qué si ya tenemos a esta persona en esta situación (sentenciado) pues aún no nos dice que hizo con mis familiares, no nos da cuenta de que es lo que pasó”, agregó.

La mujer comentó que sabe que la pandilla de secuestradores estaba conformada por varias personas, esto y que los teléfonos que fueron utilizados para pedir el rescate de su pareja e hijo fueron intervenidos.

Señaló que aún sigue sufriendo los estragos de la desaparición de sus familiares, pues aunque ya hay un sentenciado, aún sigue el dolor de la ausencia de Kevin y Juan.

No podemos alcanzar completamente la justicia, falta gente que intervinieron también (en el secuestro) hay datos que pueden llevar con más responsables, no nada más es el único él (Ignacio, el sentenciado), pero va lenta todavía en la investigación”, agregó.

De acuerdo a las investigaciones que hizo, sabe que los involucrados fueron José Ignacio Guevara Serrano y Juan Guevara Martínez, este último fue asesinado por un grupo criminal adversario.

Pero tenemos otras dos personas detenidas en la federal, porque fueron a quienes les pague el secuestro, los que vinieron por el pago, pero realmente a quienes les pagué fue a un taxista, ese ya está detenido y un segundo pago fue a dos personas que vinieron en una camioneta y nada más hemos localizado a uno que también está detenido, entonces faltaría la otra persona que ya están los datos dentro de la carpeta”, agregó.

Asimismo dijo que tiene datos de la persona que cuidó a sus familiares mientras estaban secuestrados y las personas que realizaron el levantón de ellos.

Alrededor de las personas que yo he estado investigando y qué me he dado cuenta, está banda tenía aproximadamente 20 integrantes, de estos 20 integrantes ya a algunas las han estado matando, hablo de unas cinco, hay otras que se fueron en el momento que aprendieron a José Ignacio se fueron a Estados Unidos también hay datos y hay otras que siguen aquí dentro del estado”, indicó. Barrón Núñez, mencionó que seguirá en la lucha para que se dé justicia, pues sabe que está Banda secuestro a más personas y puede que esto ayude para dar con el paradero de sus familiares.

Sin datos de donde se encuentran

Aunque ya está la sentencia, Norma Patricia resaltó que no hay datos exactos de donde están sus familiares, pues el delincuente no quiere dar información al respecto.

Es algo que a nosotros, como familiar nos causa pues coraje, dolor, sentimiento, por tanta impunidad qué hay y que al final de cuenta si ya están muertos, si ya los privaron de la vida, pues que cuando menos nos den oportunidad de llegar a los restos de ellos, pero no tenemos ahorita todavía esa información”, mencionó.

Relató que la última vez que tuvo datos de que sus familiares seguían con vida o tuvo información de ellos, fue del 11 de junio del 2019 cuando pagó la segunda parte del rescate y esta fue dada por la persona sentenciada.

Seguirá en la lucha

Ahora que ya está una persona sentenciada, Patricia Barrón relató que va a seguir trabajando con la fiscalía para dar con las personas que tienen participación dentro del secuestro y para sacarle información de donde están sus familiares.

Debemos seguir presionando a las autoridades a que se coordinen para que hagan un plan estratégico de búsqueda y se lleve a cabo el plan, no nada más es hacerlo, sino que se lleve en base a todos los datos qué hay en la carpeta y seguimos buscándolos, porque no se puede vivir así, no puedo obtener esa paz, no puedo seguir otro camino sin antes cerrar este capítulo tan triste de mi vida”, añadió.

