Irapuato.- Por segunda ocasión, la alcaldesa Lorena Alfaro García, canceló la reunión a miembros de colectivos de personas desaparecidas, con la que esperan se empiecen a hacer trabajos desde el Municipio en cuanto a búsquedas.

La primera ocasión en la que se llevaría a cabo la reunión sería el 4 de enero, sin embargo fue cancelada porque la alcaldesa había dado positivo a COVID-19, en esta segunda ocasión no se les dio información a los colectivos sobre si se haría o no, mencionó, Bibiana Mendoza Negrete, integrante del colectivo ‘Hasta Encontrarte.

Nos preocupa mucho el hecho de que no tengan la decencia de decirnos si nos iba o no a recibir el día de hoy (martes), no teníamos el lugar, ni la hora confirmada, pero el día que nos recibiría sería hoy (11 de enero)”, dijo.