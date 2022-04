Irapuato, Guanajuato.- José Antonio Limón Valencia, de 30 años, salió de su casa hace 12 días y su familia aún no sabe nada de él.

Desde entonces ha llamado a su madre diciendo que está en Celaya pero no ha sido localizado hasta el momento.

José Antonio salió la noche del sábado 9 de abril de su casa, en la comunidad La Calera, y ya no regresó.

Además, se sabe que padece una enfermedad que requiere de tratamiento psiquiátrico, razón que preocupa aún más a su familia, pues es latente el riesgo de que pueda sufrir algún accidente o que pueda ser víctima de algún delito.

“La verdad no sabemos cómo iba vestido, porque el día que se fue, había llegado a la casa pero no vimos si se había cambiado o no, sólo sabemos qué zapatos se llevó, se llevó sus tenis blancos con rojo y azul”, dijo la mamá de José Antonio.

Por su desesperación compartió con familiares, conocidos y medios de comunicación su número de teléfono, convirtiéndose en blanco de llamadas de extorsión.

“No puedo dar más detalles o información de él, porque ya nos intentaron extorsionar, nos han querido pedir dinero según para dejarlo ir”, agregó la mamá de José Antonio.

La familia y los conocidos de José Antonio continúa su búsqueda y piden la ayuda de la población en general para poder localizarlo.

En vaso de verlo o contar con información que ayude a dar con su paradero, comunicarse a la Fiscalía a los números 800 368-62-42 y 911.

AM