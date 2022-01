Llevan colectivos regalos a hijos de desaparecidos en Guanajuato

Irapuato, Guanajuato.- Para que niños que han sido víctimas de la violencia olviden por un momento esa situación, integrantes de los colectivos ‘A Tu Encuentro’ y ‘Sembrando Comunidad’ les entregaron juguetes este Día de Reyes.

Es para que hoy se diviertan, tengan un día diferente, un 6 de enero para que no estén pensando, ¿dónde estará mi papá? o estén pensando en la venganza o ¿en que le harían a mi papá?”, dijo Laura Raya, integrante del colectivo.

Fueron 120 niños los que recibieron un juguete y quienes además rompieron piñatas y recibieron dulces.

De los 120 menores, 60 han perdido a uno o ambos de sus padres, por desaparición u homicidio.

Explicó que aunque los niños están marcados por toda su vida buscan que al menos un día olviden ese trágico momento.

La mayoría de los niños dicen yo no quiero juguetes, yo quiero que me regresen a mi papá y pues nosotros no podemos desgraciadamente hacer eso”, lamentó Laura Raya.