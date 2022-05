Irapuato, Guanajuato.- Un habitante del fraccionamiento Urbi Villa del Rey localizó dentro de un canal de aguas negras, a poco más de 100 metros de la casa de Juan David, una bolsa en cuyo interior había un edredón con aparente sangre, por lo que dio aviso a las autoridades.

Fue alrededor de las 4 de la tarde de ayer que este hombre, de quien se desconoce si pertenece al grupo de las labores de búsqueda que había en ese momento en el fraccionamiento o si solo pasaba por la zona, cuando detectó la bolsa dentro del canal, justo en la esquina de la calle principal del fraccionamiento con la calle Gran Canaria.

Las personas que buscaban en el lugar y la Policía que los acompañaba, de inmediato fueron alertados y arribaron al lugar en poco tiempo.

Personal de Protección Civil y Bomberos que continuaban con la búsqueda también llegaron y decidieron acordonar el área y dar aviso a los agentes de Investigación Criminal que había también en las inmediaciones del fraccionamiento.

Personal pericial de la Fiscalía General del Estado llegó al lugar y procesó la escena.

En el sitio se recogió un tenis y el edredón. Serán las autoridades correspondientes quienes determinen si lo encontrado pertenece o no al menor desaparecido y si las manchas corresponden a sangre.

Juan David, de 11 años, está desaparecido desde el 14 de mayo y se presume que fue asesinado por su padrastro, un policía que ya se encuentra vinculado a proceso por el delito de desaparición forzada y violencia familiar.

Buscan a Juan David por todos lados

Por tercer día consecutivo, las labores de búsqueda empezaron desde temprano.

Los esfuerzos y la unión de las personas no han dejado caer la esperanza de poder encontrarlo en alguno de los distintos predios aledaños al fraccionamiento Urbi, sin embargo al no tener un lugar específico donde buscar, las labores no solo resultan desgastantes y agotadoras.

Por la mañana de este viernes, 13 integrantes de dos colectivos de búsqueda en Irapuato, Sembrando tu Comunidad y A Tu Encuentro, llegaron a unos terrenos aledaños a la carretera estatal Irapuato-San Roque y comenzaron a buscar.

Pasaron alrededor de dos horas caminando y revisando cualquier lugar posible, pero no lograron encontrar nada. Después se movilizaron al cárcamo del fraccionamiento Urbi, donde se encontraron con las labores de limpieza y remoción de basura del canal de aguas negras que el personal de la Fiscalía del Estado mantenía en ese momento para descartar cualquier otro indicio en el sitio.

Posteriormente se reunieron con personal de Protección Civil y Bomberos y se dirigieron a la parte trasera del Panteón de los Olivos para continuar con la búsqueda en un predio señalado. Ya en ese momento sumaba alrededor de 40 personas, 15 de ellos eran de las dos dependencias municipales.

Después de dos horas se retiraron y regresaron a la parte trasera de Urbi Villa del Rey, en donde se encontraron con Juan Agustín, papá biológico del niño.

