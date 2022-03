Irapuato, Guanajuato.- Más de mil mujeres participaron en la marcha de colectivos feministas que fue anunciada como pacifica y en la que varias jóvenes denunciaron públicamente casos de acoso, abuso sexual y tocamientos, algunas incluso dieron los nombres de sus agresores.

Las irapuatenses denunciaron que en muchos de los casos, pese a que hubo denuncias y se señaló directamente a los responsables, no hubo castigo para los agresores, destacando que ni las autoridades ni sus familiares les hicieron caso.

El feminicida de mi hija estuvo detenido año y medio y la maldita injusticia lo dejó en libertad, ahí lo tienen, para que tengan cuidado, ni una más”, contó la madre de una víctima.

“Justicia para mi nuera que tiene 5 meses desaparecida, viva se la llevaron, viva la queremos”, “Alfonso me violó, lo denuncié en la escuela, me dijeron que no porque fuera sexo sin consentimiento era violación, sigue libre”, “Me iban a leer las cartas y el señor terminó tocándome y me dijo que no le dijera a nadie, no lo merecía”, fueron algunas de las denuncias de las jóvenes irapuatenses.

¿Demasiados anuncios? Disminuir publicidad

La marcha inició en la avenida Guerrero, fuera del Parque Irekua, donde aproximadamente mil 500 jóvenes, mujeres acompañadas de sus hijos y madres de víctimas de feminicidio y mujeres desaparecidas alzaron la voz.

Los cantos y consignas acompañaron esta marcha, en la que se pidió un alto a la violencia de género, justicia por todas las víctimas de feminicidio en Irapuato y el país, así como condiciones para que las mujeres puedan vivir como quieran sin ponerse en peligro.

Una vez concluida la marcha, la mayoría de las asistentes se acercaron al muro lateral del Templo del Convento para pegar las pancartas, momento en que se pidió que las mujeres con niños se retiraran del lugar.

Minutos después, quienes integraron el llamado “bloque negro” se acercaron al Templo del Convento para comenzar a vandalizar la pared, con mensajes feministas y denunciando los casos de acoso que previamente se habían dado a conocer.

Además de pintar la pared con aerosol, algunas jóvenes rompieron las estructuras que se encuentran en el lugar para estacionar bicicletas y procedieron a pintar el piso de la Plaza del Artista con más consignas.

Las jóvenes que realizaron estos actos de vandalismo en protesta se encontraban completamente cubiertas de la cara, además de que fueron cubiertas por otras participantes de la marcha, a fin de que no se viera quien realizaba las pintas.

En el lugar se encontraban decenas de mujeres elementos de Policía, Tránsito y Protección Civil, quienes no intervinieron mientras las feministas realizaron la pinta y dañaron el mobiliario urbano.

La Secretaría de Seguridad anunció que hubo saldo blanco en esta marcha.

jrosales@am.com.mx