Irapuato.- Para Sofía y Juana Gutiérrez Luna resulta triste visitar la tumba de sus padres durante la festividad del Día de Muertos, pues recuerdan todo lo que vivieron junto a ellos y la nostalgia las invade.

Las hermanas irapuatenses acudieron a una de las zonas de gavetas del Panteón Municipal, donde descansan sus padres, quienes murieron ya hace 5 y 7 años, con más de 90 años de vida.

Vinimos a alegrarles un rato su tumba, por lo menos el día de hoy, la encontramos bien, lo único que no nos gusta es que no dejaron meter agua, como en todos los panteones sí y aquí no, es lo mismo”, comentó Sofía.