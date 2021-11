Irapuato.- El obispo de Irapuato, Enrique Díaz Díaz, llamó a la ciudadanía a conmemorar el Día de Muertos con mesura, ya que la pandemia del Covid-19 no ha terminado y se tienen que tomar todos los cuidados necesarios para que no haya un repunte de casos.

En entrevista, dijo que este año el panteón va estar abierto, por lo que invitó a todos a asistir en pequeños grupos, tomando todas las medidas sanitarias recomendadas.

Enfatizó en no desvirtuar el sentido de las celebraciones de los días con tradiciones extranjeras, ni mucho menos con festejos donde caigan en excesos.

Yo no digo que no podamos divertirnos o tener fiestas de otro tipo, pero yo creo que no podemos perder el sentido ni de todos los santos, los santos cercanos a nosotros, que han sabido realizar y vivir la santidad de nuestro mundo, ni de nuestro sentimiento de oración, de plegaria y comunión con los fieles difuntos”, dijo el Obispo.

Señaló que hay que darle el verdadero sentido, sí de alegría, pero sobre todo acercarnos al señor y que estos días de los fieles difuntos sean motivo para encontrar paz en nosotros mismos.

Respecto a las personas que ya no están debido a la pandemia por COVID-19, por la violencia y por las desapariciones y por aquellos que no se pudieron despedir de sus seres queridos en vivo, llamó a hacer oración por ellos y aceptar esa realidad.

A nosotros como cristianos, lo que nos dice San Pablo es que no podemos vivir como los que no tienen esperanza, ciertamente hay dolor, hay ausencias, tristeza de no ver físicamente a las personas que no están, y hasta cierto sentido enojo, resentimiento, pero si hacemos oración por ellos, si aceptamos esta realidad de la muerte en nuestra vida, puede ayudarnos a todos para ir teniendo más paz en nuestro corazón”, señaló.