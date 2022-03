Irapuato, Guanajuato.- Una historia de dolor, abusos y miedo es la que desde los 12 años vivió Paula Marisela, quien durante la conmemoración del Día Internacional de Mujer contó cómo logró sobreponerse y por fin, tener una vida plena.

En tercera persona, contó que su padre fue muy violento y decidió venderla a un hombre de 72 años y pese a su corta edad e inocencia, decidió no aceptarlo, lo que ocasionó que quisiera asesinarla.

Marisela huyó de su casa, pero amigos, familiares y vecinos no quisieron ayudarla por miedo a represalias por parte de su padre, cuestión que la hizo regresar a su casa donde la obligaron a dejar la escuela y la pusieron a trabajar.

A esa edad, huyó por segunda vez de su casa tras otro arranque violento de su padre, buscó un empleo, continuó con sus estudios y desgraciadamente, conoció a un hombre 20 años mayor que, aunque en principio le prometió cuidarla, también se convirtió en agresor.

Pasaron cinco largos años, viviendo todo tipo de violencia que puedan imaginar, yo en aquel tiempo no sabía que existían 30 tipos de violencia, Marisela sufre vejaciones físicas, violencia sexual, violencia económica, violencia verbal, emocional, pero ella sabía que eso no era una vida, sabía que tenía que vivir diferente”, enfatizó.

Tras estar secuestrada en su casa por casi un mes, amordazada, atada de pies y manos por los celos de su pareja, decidió nuevamente huir y pese a que su agresor tenía otra pareja, decidió perseguirla por varias ciudades del país.

Su agresor asesinó a puñaladas a su actual pareja, destino que le habría tocado a ella si no hubiera huído; años después su victimario falleció, lo que a ella le dio una sensación de libertad y se despojó del miedo.

Marisela llegó a Irapuato, donde una amiga le recomendó ir al Instituto de las Mujeres Irapuatenses (Inmira), donde encontró apoyo psicológico y económico, con lo que pudo dejar atrás la violencia que vivió por años.

En la actualidad me siento fuerte, me siento hasta bonita, siendo que puedo realizar cualquier meta, cualquier reto que se ponga en frente, me siento feliz, amo en lo que me he convertido”, destacó.