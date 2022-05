Le entregaron la cabeza de su hijo, su mayor regalo es que se lo entreguen completo

Irapuato, Guanajuato - María Lorena Hernández Castro tenía la esperanza de encontrar a su hijo Óscar Andrés con vida, pero una noticia le desgarró el corazón: le avisaron que habían localizado su cabeza. Hoy Día de las Madres, su mayor regalo es tener el cuerpo completo de su hijo.

Que lo amo mucho, que me hace mucha falta y que siempre va a estar en mis pensamientos y en mi corazón”, son las palabras que la buscadora, María Lorena Hernández Castro, le diría a su hijo Óscar Andrés Granados Hernández si lo tuviera vivo.

Óscar Andrés desapareció el tres de octubre de 2020, y encontró parte de sus restos entre ellos su cabeza.

Su cabeza fue encontrada el seis de diciembre del mismo año la cual le fue entregada por la Fiscalía.

Tu vida cambia y a veces estas alegre y por dentro estás muerta y a veces en la soledad empiezas a recordar y ¿qué es lo que haces? llamar a tu familia y es donde llegas a reconfortar, a darte ánimos, encontré una familia con ellas, es mi segunda familia” dice la mamá de Óscar.



Óscar salió de casa y ya jamás lo volvieron a ver

María Lorena Hernández Castro tuvo momentos inolvidables al lado de su hijo Óscar.

Relató que su hijo ese día salió alrededor de las 12 del día; algo extraño sucedió ese día pues cuando salía de casa lo hacía por muy poco tiempo, por lo que al ver que no regresó, ella estaba tratando de localizarlo.

Sin embargo, alrededor de las seis de la tarde de ese mismo día se comunicó con ella para decirle que le pusiera una recarga pues se había quedado sin datos ya que se la pasaba jugando en el celular, a lo que ella pidió que volviera a casa pues era tarde.

Le dije ‘¡ya vente a la casa, es bien tarde! ¿Dónde andas? Acá te pongo yo la recarga y juegas aquí con el Internet de la casa’. Me dijo ‘sí mamá ya voy para allá’”.

Dieron las siete, las ocho y ya no llegó. “Como a las cinco de la mañana yo despierto porque me venció el sueño de estarlo esperando, segui intentando llamarlo y su teléfono no respondió, al principio que lo llamaba, los mensajes no entraban, ya cuando a las cinco de la mañana que intente llamarlo, envié mensajes de WhatsApp entraban y los leyeron”, dijo María Lorena.

Ya no le respondió su hijo, le contestó otra persona enviando mensajes con fotografías de su hijo.

Al principio que el joven no aparecía su vida cambió por completo, pues no dormía, no comía ya que siempre estaba pensando en si su hijo comía o no, si tenía frío, por lo que para ella fueron dos meses y tres días muy dolorosos y angustiantes.

A los tres días que él desapareció empecé a buscar a personas que me ayudaran y me uní al colectivo Hasta Encontrarte; estoy ahorita y ellas me han ayudado y apoyado mucho, ahorita seguimos en búsqueda de lo que falta, porque Óscar tiene que regresar a casa completo”, agregó.

La mujer platicó que ella tenía la esperanza de que iba a regresar a casa con vida, pero fue hasta ese seis de diciembre que le llamaron de la Fiscalía para que fuera a reconocer la extremidad que habían identificado.

Mi vida se derrumbó, perdí toda esperanza que él regresara (...) Sin embargo, esta lucha no acabó porque la Fiscalía no ha hecho el trabajo como debe de ser, después del año que yo sigo en búsqueda de Óscar, he estado investigando que es lo que pasó y hemos visto muchas irregularidades.

“Me presenté en diciembre del año pasado en la Fiscalía y me doy cuenta de que ahí ya hay otras extremidades de mi hijo que habían encontrado el 16 de diciembre de 2020 y en julio del 2021 y la Fiscalía no me había informado”, platicó.

La mujer mencionó que ahora ya no solo busca a su hijo, busca a más personas, esto porque sabe que hay más “angelitos” que deben de regresar a su casa, pues es una labor que sabe que tiene que hacer, pues una vez que entró al colectivo es que se dio cuenta de cuántas mujeres hay en esa situación.

Yo sé que a sus hijos no les puedo regresar, pero por lo menos que tengan a donde llorarles en algún lugar y tengan esa tranquilidad de que ellos están ya en un solo sitio donde su papá, su mamá, sus hermanos, les puedan ir a llorar y llevarles una flor”, mencionó.

Expresó que en el colectivo encontró una familia que le han dado fuerza para seguir buscando y a sus integrantes las considera como hermanas, madres e hijas, pues son quienes las levantaron al momento de caer en depresión.

