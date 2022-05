Irapuato, Guanajuato.- Los restaurantes agremiados a la Canirac tuvieron un aumento en sus ventas del 63.5% durante los días de la madre y del maestro en comparación con las mismas fechas del 2020 y 2021, informó Sergio Santos, presidente de la cámara.

Tuvimos una respuesta muy positiva, el 10 de mayo en la ciudad de Irapuato tuvimos un incremento del 63.5% en comparación a otros martes de está mismo ejercicio, ha sido un incremento general, nosotros en nuestros reportes de San Miguel de Allende, Celaya, León e Irapuato, en consolidado tuvimos un crecimiento del 74%”, dijo.

Añadió que esperan que iniciando el segundo semestre del año se pueda incrementar el crecimiento al 100% como se venía haciendo en años anteriores, en comparación en 2020 las cifras pueden ser muy altas, pero esto hace que se sienta la mejora económica.

El representante dijo que en cuanto al Día del Maestro no hubo un aumento como tal, pues al ser un día de fin de semana, no se tuvieron festejos grandes, por lo que no se tuvo un impacto alto.

Mencionó que de 2019, 2020 y 2021 no hay cifras contables, pues estas se perdieron por la pandemia, por lo que consideran que este aumentó marca una pauta histórica y creen que van viento en popa.

Consideramos que va a continuar el crecimiento y la economía se ve activa, el día de ayer tuvimos una reunión con el tesorero municipal y platicamos justamente eso, ellos trabajan sobre puntos el crecimiento lo habían marcado sobre los 4 puntos o 5 puntos porcentuales de incremento económico y al periodo de este mes que llevamos avanzado marca sobre el 7.2%”, agregó.

Dijo que sabe que no solo se activó la industria de alimentos, sino la actividad económica en general, lo que pinta un buen panorama para los negocios del municipio.

Informó que el crecimiento por primera ocasión no solo se dio en ciertos restaurantes de algunas zonas, sino en todos los restaurantes y en todos los horarios.

egutierrez@am.com.mx