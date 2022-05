Irapuato, Guanajuato - Verónica Durán Lara no tiene ánimos para festejar el Día de las Madres; desde hace poco más de dos años busca a su hijo Iván Arturo Silva Durán quien está desaparecido. Además sufrió la muerte de otro de sus hijos y le quedan dos más, con quienes festeja hoy 10 de mayo.

El único regalo y anhelo que espero cada día, cada segundo, es que me regresen a mi hijo, que si Dios sabe o si me lo recogió, pues solamente que me de una señal para poder encontrarlo y pasar un 10 de mayo poquito tranquila, porque la tristeza jamás se va a acabar” dijo en entrevista.

Su hijo desapareció el 24 de noviembre del 2019, Iván Arturo salió de casa para ir a comprar tacos, esto ocurrió a unas cuantas casas de su domicilio y lo último que supo es que llegando al puesto, llegaron camionetas con personas armadas y se lo llevaron junto con dos personas más.

Hasta el momento no tengo noticias de él, es desesperante y desgastante no saber a estas fechas absolutamente nada de él y que la Fiscalía no nos siga apoyando, ni diciendo nada”, refirió.

Mencionó que le dijo que iría a comprar tacos y que no tardaba en regresar, incluso dejó la televisión y su videojuego prendidos; sin embargo, no volvió a saber nada de él y hasta la fecha ha hecho todo lo imposible para localizarlo.

Hemos estado en constante búsqueda de cada uno de los nuestros, principalmente de mi hijo, he estado con vueltas a la Fiscalía, a Semefo, a observar galerías, a búsquedas de campo, diario salimos a búsquedas de campo, si no es con la Comisión estatal, lo hacemos con nuestros propios medios, son búsquedas independientes por medio del colectivo donde estoy que es Hasta Encontrarte, hemos ido a cárceles, con amigos, he estado publicando en Facebook, en Twitter; o sea por todos los medios he tratado de dar con él”, agregó.

La madre comentó que aunque ha hecho mucho para poder localizarlo, ella cree que no ha hecho lo suficiente para dar con su paradero, pues siente que aún puede hacer más cosas.

Hemos estado haciendo marchas pacíficas para ser escuchadas, manifestaciones, plantones, pues para que las autoridades nos ayuden y creo que como madre haré todo lo que esté a mi alcance para poder encontrar a mi hijo, sé que me falta mucho, siento que me falta mucho por hacer”, indicó.

Dia de las Madres: Verónica Durán ya sabe reconocer huesos

Verónica Durán Lara y su hijo Iván Arturo Silva Durán quien ahora esta desaparecido.

Contó que además de realizar búsquedas, ella se ha preparado en temas de derechos humanos y leyes para saber cuál es su derecho como víctima indirecta de la violencia y cuáles son las exigencias que puede hacer a las autoridades, esto por medio de asociaciones civiles.

También ha aprendido a reconocer huesos humanos, el cómo es la tierra para cuando salen a búsquedas de campo y esto lo hacen porque están en ese camino sin escogerlo y ella en lo personal no sabía ni siquiera que podía exigir a la Fiscalía.

Dos años antes de la desaparición de Iván Arturo, le mataron a su primer hijo

Verónica Durán ya no se anima a festejar un 10 de mayo, pues no solo le falta un hijo, sino que le faltan dos, uno de ellos murió el 27 de enero del 2017.

De ahí me quitaron media vida, ahorita prácticamente me siento muerta en vida, con mi hijo desaparecido. Sé que mi hijo está en el cielo, pues no lo voy a encontrar y no puedo hacer desgraciadamente nada por él, pero por el desaparecido sí, aún me quedan muchas cosas que hacer y para mi el 10 de mayo es un día más, para nosotras no hay festejo”, indicó.

Verónica tiene dos hijos más y pasa con ellos esta fecha, ella quiere verse feliz para ellos, pero le es muy difícil pasar por desapercibido la ausencia de sus otros hijos.

El 10 de mayo lo festejó con ellos, pero mi corazón está hecho nudo, mi garganta igual, es un dolor inmenso que quisiera yo llorar, estar encerrada, gritar, pedirle a Dios que me lo regrese y no estar oyendo música y no estar recibiendo regalos, pero tengo que aguantarme, tengo que ser fuerte y tratar de aparentar que soy feliz, que es lo más difícil, es una agonía muy lenta, solo festejamos, porque tenemos que festejar, no porque queramos festejar.

“Es un dolor inmenso que quisiera llorar, estar encerrada, gritar, pedirle a Dios que me lo regrese y no estar oyendo música y no estar recibiendo regalos… festejamos, porque tenemos que festejar, no porque queramos festejar”.

