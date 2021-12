Complica COVID rehabilitación de personas con discapacidad

Irapuato, Guanajuato.- Para las personas con discapacidad, enfrentar las complicaciones por la pandemia de COVID-19 ha sido un reto aún mayor, sobre todo porque algunas tuvieron que detener sus procesos de rehabilitación.

Este fue el caso de Camila Rubí Alvarado Rocha, menor irapuatense de 12 años que recibe terapias en el Centro de Rehabilitación e Inclusión Infantil Teletón (CRIT) Guanajuato, debido a su discapacidad.

Cuando Camila era apenas una bebé de 8 meses, sufrió un accidente que le ocasionó un traumatismo craneoencefálico que afecta sus funciones motoras en piernas y brazos, lo que la obliga a estar en silla de ruedas.

Su papá, José Luis Alvarado López, contó que cuando inició la pandemia y se dio un cierre temporal en el CRIT, la menor dejó de recibir rehabilitación, lo que los hizo pensar que podría haber un retroceso en el avance que por años habían logrado.

El golpe de la pandemia no sólo fue a su salud física, pues también fue complicado que ya no pudiera asistir a la escuela en la que gracias a sus maestros de apoyo, ha logrado llegar hasta el nivel de secundaria.

Durante el encierro, apoyada por su familia, Camila tuvo que tomar tele rehabilitación que ofreció el CRIT y continuar con algunos ejercicios de movimiento de sus extremidades que podía realizar en casa, para evitar el retroceso en su rehabilitación.

La familia no pierde la esperanza de que pronto la menor pueda acceder a una operación en la cadera, que le permita mejorar su condición física, aunque por el momento no se ha dado la oportunidad.

José Luis refirió que al poder regresar al CRIT, su hija retomó su atención y cada miércoles acude a recibir servicios de neurología, ortopedia, nutrición, neuropediatría, psicología, trabajo social y terapia ocupacional.

Para la familia ha sido de suma importancia respetar las medidas sanitarias contra la enfermedad COVID-19, pues son conscientes de que al vivir con discapacidad, su hija es más vulnerable.

Camila y sus papás se muestran optimistas, pues consideran que si se mantienen los cuidados sanitarios, la pandemia podrá terminar de forma más rápida, el riesgo para las personas con discapacidad será menor y sobre todo, se evitará un freno a su rehabilitación.

Rodrigo Estrada Mandujano, de 35 años, es un futbolista urbano quien hace 8 años a causa de un accidente en motocicleta le fue amputada una pierna; sin embargo, eso no ha sido obstáculo para salir adelante, por él, por su familia y enfrentando los retos de la vida misma; una pandemia, el trabajo y el vivir y salir adelante en esta ciudad.

“Lo importante es vencer la conmiseración, la tristeza y los obstáculos que te pone la vida cuando adquieres una discapacidad, así como los obstáculos que cualquier persona puede tener en la vida cotidiana, uno puede tener incluso unos más fuertes, pero lo importante es esforzarse a ir más allá, y descubrir un talento” comentó.

Resaltó que lo más importante es que uno salga “del pozo” donde uno se sumerja, ya que si hay apoyo, pero no hay disposición no se podrá vencer.

Rodrigo contó que su vida antes del accidente era “normal”, tenía su trabajo, llegó de la frontera y tenía un automóvil, pero al adquirir la discapacidad cambió todo el panorama y se dio cuenta que aunque pensaba que tenía el apoyo de algunas personas no fue así.

El joven resaltó que si ha vivido varias experiencias que lo han hecho crecer, por ejemplo, cuando viajaba a la ciudad de San Miguel de Allende a veces, al ir lleno el camión, se tenía que ir sentado en el escalón, pues considera que cada vez las personas van perdiendo el amor por el prójimo, pero siempre ha buscado la manera de salir adelante, por él y su familia.

Mucha gente yo creo me ha visto en los semaforos, yo lo veo como un trabajo, tal vez para muchos no lo es, porque uno siempre quiere salir adelante, pero hay obstáculos, tal como la pandemia, gracias a Dios no me ha tocado perder a un familiar como en muchas familias pasó, porque si pego muy fuerte, la economía también se vio afectada, pero gracias a Dios he salido adelante, no me ha faltado un taco y no me he visto desamparado en el punto de mendigar un pan”, resaltó.