EMPODERARÁN A LAS IRAPUATENSES

Conmemoran Día de la Mujer

Darán acompañamiento a mujeres para una vida libre de violencia

Irapuato, Gto. 08 de marzo del 2022.- Con el objetivo de escuchar a las irapuatenses para impulsar la igualdad de género y una vida libre de violencia, el Gobierno Municipal conmemoró el Día Internacional de la Mujer.

El Teatro de la Ciudad, fue la sede del foro ‘Mujeres avanzando hacia un futuro con equidad de género’, en el que participaron más de 600 personas, al escuchar testimonios de mujeres que todos los días trabajan y rompen esquemas desde diferentes trincheras.

Paola Sánchez una irapuatense, compartió su historia de vida. Desde los 14 años fue víctima de violencia, a base de esfuerzo, con el apoyo de amigas y la asesoría del Instituto de las Mujeres Irapuatenses (Inmira), logró salir adelante y, ahora, dedica su tiempo a apoyar a otras mujeres a empoderarse para que, al igual que ella, puedan decir: “Amo en lo que me he convertido”.

PAOLA SANCHEZ

“Solo tú, mujer, decides cómo vivir tu vida. No permitas que callen tu voz, no permitas que apaguen tu luz, no permitas que te quiten la vida, si yo pude, créeme, tú también puedes”, compartió.

En busca de atender, acompañar y apoyar a las mujeres en su lucha, el Gobierno Municipal instaló en el Centro Histórico mamparas en la que las irapuatenses podrán colocar mensajes de apoyo, propuestas e incluso denuncias.

Para hacer crecer la red de ayuda a las mujeres, las mamparas serán llevadas a colonias y comunidades.

Como parte de las actividades para conmemorar el Día Internacional de la Mujer, en la Plaza del Artista se instaló la Feria de Servicios, con actividades y programas enfocados a la mujer, mientras que en el Andador Juárez, se colocó el Bazar de las Emprendedoras.

A través del Inmira, se busca visibilizar y acompañar a las mujeres en su lucha diaria para vivir libres de violencia, desigualdad, e impulsar la equidad de género.