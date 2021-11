ENTREGAN INSUMOS DEL PROGRAMA ‘MEJORAMIENTO DE VIVIENDA’

Benefician a 55 familias de comunidades rurales

Irapuato, Gto. 07 de noviembre del 2021.- Con el programa ‘Mejoramiento de Vivienda’, avanzamos con paso firme en elevar la calidad de vida de las y los irapuatenses de las comunidades rurales de Irapuato para que nadie se quede atrás.

Liliana Flores Rodríguez, directora de Desarrollo Social y Humano, informó que, durante las entregas de las láminas de fibrocemento y lámina plástica, a familias de las comunidades Ex Hacienda de Márquez y Vista Hermosa, se dieron un total de 655 láminas, que beneficiaron a 55 familias.

“Estas láminas les sirven para poner un tejado, ya sea en su cocina, para rehabilitar un cuarto o bien hasta en ocasiones lo usan para la sombra de sus animales”, comentó.

Juana Rodríguez Mosqueda, beneficiaria del programa, compartió que, este tipo de apoyos son importantes para ella y su familia, pues al ser insumos de los que solo pagan la mitad del costo y el Gobierno la otra mitad, apoyan a su economía.

“A mí me ayuda para mis cosas que tengo, para que no se me mojen, para reguardar cosas que tengo ahí en mi casa, me da muchos beneficios la verdad”, mencionó.

A la ciudadanía interesada en acceder a este u otros programas con los que cuenta, pueden acudir a la oficina de enlace, en Plaza Zentro, ubicada sobre bulevar Díaz Ordaz, junto a Japami.

