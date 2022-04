Irapuato, Guanajuato.- El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) está realizando congresos seccionales con planillas a modo, amañadas, que faltan a la democracia y no son equitativos para los maestros del país, señaló Ricardo Aguilar Gordillo, coordinador del Movimiento Nacional por la Transformación Sindical.

Por lo anterior, hizo un llamado de atención a las autoridades laborales, tribunales laborales y la Secretaría de Gobernación, para que convoquen a una mesa plural, con todas las expresiones democráticas y así, lograr un cambio profundo en el Sindicato.

Destacó que realizarán una Convención Nacional Democrática, para conocer las inconformidades por los procesos de elección en las secciones sindicales del SNTE, que han sido señalados como inequitativos y desaseados, además de estar usando las cuotas de los maestros en favor de unos pocos.

Aguilar Gordillo dijo que las planillas son a modo, pues la participación del magisterio es a un 50% y están ganando con un 8 y 10% de participación, por lo que el magisterio en su conjunto no está de acuerdo con las actuales autoridades del SNTE.

Dijo que por esta razón están cuestionando este sindicato nacional, que preside Alfonso Zepeda, ya que está deslegitimado los procesos seccionales, pues los comités que eligen no son legítimos, al no mantener el consenso y la pluralidad de los maestros.

Ni son legítimos ni mantienen el consenso de la base y por lo tanto, no mantienen la lateralidad que se requiere con los gobiernos estatales ni con las autoridades de todo tipo, fundamentalmente educativas, esto es una lástima y esto es realmente lamentable, que no estemos fortaleciendo el Sindicato, como un instrumento nacional, unitario, que defienda los derechos de los trabajadores de la educación y que no entregue conquistas, tampoco derechos”, enfatizó.