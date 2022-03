Escuelas de tiempo completo: preocupa a madres falta de aprendizaje

Irapuato, guanajuato.- Los padres de familia de la escuela primaria federal Emiliano Zapata, ubicada en la colonia Copalillo, en Irapuato, se encuentran inconformes por la desaparición de escuelas de tiempo completo, pues consideran que con ellas sus hijos aprenden diversas actividades.

Nora Martínez quien tiene dos hijos y uno más egresado de esta escuela, comentó que hasta el momento no les han avisado sobre la desaparición del programa, ya que solo sabían que por la pandemia se iba a suspender.

Así como estaba antes me gustaba mucho, porque los niños aprendían como algo extra, por ejemplo manualidades u otras cosas que no siempre se les enseña dentro de lo que es la primaria, las clases normales. A mí la verdad sí me gustaba mucho porque mis hijos me comentaban que una maestra les hacía una visa y viajaban a otros países, y eso les entusiasmaba mucho”, dijo.

Mencionó que al tener actividades extra, cuando salían sus hijos se mantenían más ocupados, pero ahora que por la pandemia se suspendió todo eso y se han hecho más conformistas, ya que solo cumplen con las clases y no quieren hacer nada más.

Les quiero poner algo extra y dicen ‘¡ay!, eso no me dejaron’ o ‘la maestra no me dijo nada’. Además tiene que ver la alimentación también, se apoyaba con la alimentación de la escuela, pero no sabemos si ya también se suspendió definitivamente”, dijo.