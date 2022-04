Irapuato, Guanajuato.- Comerciantes del estadio Sergio León Chávez a quienes les suspendieron la venta en sus negocios por no contar con permisos, acudieron a la presidencia municipal para hablar con la alcaldesa Lorena Alfaro y llegar a un acuerdo pero no fueron atendidos y solo les dijeron que sacaran una cita.

Renato Mutio, dueño del restaurante-bar ‘Alebrije’ y que fue uno de los clausurados el pasado domingo, comentó que fueron a la presidencia para buscar una solución, pues en la rueda de prensa del Secretario de Ayuntamiento se mencionó que estaban dispuestos a dialogar y ver qué podían hacer.

Sin embargo, cuando salió la persona que había entrado a platicar, solo mencionó que las secretarias solo le dieron un número de teléfono al cual tenía que hablar para que les dieran una cita y pudieran reunirse con la alcaldesa.

Lo que venimos a pedir es que nos dejen trabajar, que nos den tiempo para regularizarnos, no estamos negándonos a entregar todos los papeles; ellos saben que si no los tenemos no es 100% por nuestra responsabilidad, sino que el estadio está en un vacío legal, no tienen escrituras y es un requisito que te piden para hacer ese trámite, estamos en un vacío legal donde nos están afectando mucho”, refirió.