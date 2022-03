Irapuato, Guanajuato.- El gobierno municipal de Irapuato tendrá que destinar un millón de pesos para retirar las láminas que quedan en el estadio y que son un riesgo para las personas que transiten por la zona, esto luego de que la empresa constructora se negó a retirarlas, informó la alcaldesa Lorena Alfaro García.

Señaló que es importante retirar las láminas que quedaron en mal estado por una situación de clima, por lo que se mandó hacer un dictamen estructural, para ver que lo causó.

En su momento cuando nos entreguen el dictamen lo daremos a conocer, obviamente lo hicimos con expertos en la materia para que no haya duda ni cuestionamiento alguno sobre lo que resulte”, agregó.

Informó que retiraron un 75% de las láminas que se volaron, pero aún queda un 25% más y que cuesta un millón de pesos quitarlas.

Alfaro García explicó que ya se hizo la solicitud a quienes ejecutaron la obra para que lo retiren, pero se niegan a atenderlo, por lo que el municipio tendrá que absorber por seguridad de las personas que transitan por la zona.

Mencionó que el inmueble se encuentra en condiciones deplorables, ya que no se puede entrar a darle mantenimiento ni atención, pues hay un litigio por la posesión.

El estadio debiera estar en manos del Municipio, porque así se le otorgó por 25 años por parte de la asociación civil, sin embargo, pues quien ostenta la franquicia del Tecamachalco, insiste junto con el titular de la asociación civil, demandar la posesión e insisten en operar esa franquicia, en traspasarla, en regalarla, en donarla y eso no es factible por que el Municipio en su momento convino con Tecamachalco, no con Healthy People, no con terceras personas”, dijo.