Irapuato.- Problemas de humedad en distintas zonas, áreas sin terminar y espacios que no fueron intervenidos durante la remodelación del estadio de fútbol Sergio León Chávez fueron señaladas por el presidente de la asociación civil del Club Irapuato, Juan Manuel Albo Moreno.

En un recorrido realizado por el inmueble, en el que se invirtieron cerca de 100 millones de pesos durante la pasada administración, Albo Moreno denunció las malas condiciones en las que se encuentra el estadio.

Refirió que en varias áreas de las gradas del recinto hay problemas de humedad, lo que además de dañar la estructura, genera afectaciones a los locales comerciales del estadio.

En el lugar se pudieron observar zonas donde han comenzado a crecer distintas plantas, producto de la humedad que se filtra en las butacas.

El lugar no tiene agua, y los aspersores no sirven, por lo que el pasto no ha sido regado en meses.

Además, indicó que el lugar no cuenta con agua, por lo que no se ha podido regar el pasto del campo de juego, el cual se encuentra completamente seco, ya que los aspersores no sirven y las líneas de agua no fueron remodeladas.

Dijo que desde hace tiempo se solicitó el apoyo del Aseo y Limpia del Municipio para que fueran a recoger el pasto que se cortó, pero no han ido y la basura continúa en el lugar.

También realizó un recorrido por una de las zonas de plateas, las cuales no fueron intervenidas durante la remodelación del estadio y que se encuentran con problemas de basura, humedad y sin servicios.

Albo Moreno indicó que en la zona de prensa se llevaron la mesa con la que se contaba y aunque se dijo que habían cambiado las butacas no fue así, solo se limpiaron y se volvieron a colocar.

En esta zona, aledaña al estadio, destacó también los problemas de humedad, que han ocasionado la caída de la estructura que se había colocado en el techo, además de que se colocaron lonas verdes para tapar el trabajo que no se hizo en la pared que colinda con el estadio.

Dijo que en los baños de los vestidores se usó material de baja calidad, por lo que algunas llaves ya se encuentran rotas, sin contar con que el área no cuenta con electricidad.

Asimismo, señaló los problemas en las instalaciones eléctricas del estadio, mostrando cómo se encuentran los cables expuestos, lo que aseguró, es un problema para los locatarios del recinto.

