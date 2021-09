Estadio Sergio León Chávez: retirarán techo dañado la próxima semana

Irapuato, Guanajuato.- La estructura del techo que se dañó durante una tormenta el pasado 1 de agosto en el estadio Sergio León Chávez será retirada la siguiente semana, informó Jonathan Muñoz Angulo, director de Obra Pública.

Comentó que aunque el dictamen que estaba haciendo la Universidad de Guanajuato, estos ya dieron luz verde para poder retirar la estructura, ya que terminaron de levantar las pruebas para determinar qué fue lo que ocurrió.

Tuve una platica con ellos, nos habían dicho que el viernes pasado lo entregaban, sin embargo, no hicieron la entrega del dictamen, me comuniqué con ellos, me dijeron que esta semana que sigue lo entregan, sin embargo, ahí, documentando la situación a través de oficios, me hicieron el comentario de que ya podría retirar la estructura en el estado en el que está, porque ya habían terminado de levantar las pruebas”, dijo.