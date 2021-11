Expo Agroalimentaria 2021: Se manifiestan por producto de mala calidad

Irapuato.- Al menos 13 productores agrícolas del estado de Hidalgo acudieron a las instalaciones de la Expo Agroalimentaria 2021 para manifestarse en contra de la empresa Premier Seeds, ya que presuntamente les vendieron productos de mala calidad y los hicieron perder al menos medio millón de pesos en ganancias.

Una de las afectadas comentó que varios productores de Hidalgo de la comunidad La Estancia y localidades aledañas resultaron afectados al comprar semillas a la empresa, las cuales eran para invernadero y tienen un costo más caro, pero tras dos meses de trabajar con ella vieron que venían dos variedades, lo que hace que para ellos sean inservibles.

Al menos 13 productores agrícolas de Hidalgo se manifestaron en contra de la empresa Premier Seeds.

“Todo esto nos afectó porque no son las mismas condiciones, esto en mi caso personal yo me di cuenta cuando estaba en el germinado, iba saliendo, lo reporté con el encargado de venta y él me dijo que era efecto de las mejores, se veía diferente y así lo dejamos, después de dos meses todos se dieron cuenta que era planta de campo, vinieron y la empresa lo único que quiso decir es que nos daban la semillas que salieron afectadas”, dijo.

Sin embargo, no aceptaron, pues no era la semilla lo que querían ya que había perdido tiempo en llevar el proceso, además de que esto no les servirá, ya que para volver a cultivar por el clima esto no les iba a funcionar, por lo que pidieron compensación del dinero que perdieron.

Te puede interesar: Presenta Semillas Martínez 'Tomate Atrevido' en la Expo Agroalimentaria 2021

Explicó que la empresa aceptó pagar la cantidad de un millón 75 mil pesos a los 13 productores afectados, de los cuales se cubrieron 600 mil pesos quedando pendiente el resto, al cual se le sumaron 62 mil 500 pesos como saldo pendiente.

A dicha cantidad se le sumaría lo que otro productor afectado tendría que recibir lo cual fue de 53 mil 750 pesos, dejando un saldo de 591 mil 250 pesos.

Mencionó que buscaron en la Expo Agroalimentaria al gerente de la empresa, el cual los escuchó, pero no les dio respuesta alguna de sus peticiones y se retiró del stand de exposición.

Recibe gratis por email las 8 noticias esenciales de AM, antes de las 8:00 a.m.

Las noticias de AM en

Síguenos