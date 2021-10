Irapuato, Guanajuato - El nombre del obispo de la diócesis de Irapuato Enrique Díaz Diaz y de algunos otros religiosos, es utilizado para extorsionar a la gente, por lo que el líder católico hizo un llamado a la población para no caer en el engaño.

Señaló que han realizado algunas denuncias de los números donde llaman para pedir dinero en nombre de los religiosos, sin embargo, saben que van cambiando de números telefónicos.

Entonces es un llamado a que tengamos cuidado a no dejarnos extorsionar, hablan a veces de qué tuve un accidente, de qué les va a llegar un paquete, pero esto no es de ahora, últimamente se ha intensificado”, declaró.

Durante la rueda de prensa, monseñor habló de la preocupación y la dificultad de vivir en la inseguridad, pues existe la captación de niños y adolescente por parte de grupos criminales, así como el acoso que viven alguna personas por el cobro de piso y extorsiones y amenazas, pues incluso lo han hecho a su nombre.

Incluso que a nombre mío han hablado a muchos lugares diciendo que me he accidentado o qué estoy pidiendo cierta cosa, que necesito dinero, no es mi estilo (…) Pero ha habido muchas personas de diferentes teléfonos han estado hablando y buscan involucrar ya se a a parroquia, personas de buena voluntad o religiosas que se tiene que cuidar”, expresó.