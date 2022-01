Irapuato.- La cantidad de personas que viajó durante el fin de año del 2021 fue 40% más que los del año pasado, mencionó Jose Luis Centeno Jiménez, gerente de la Central de Autobuses de Irapuato.

Señaló que en porcentaje aproximadamente aumentó un 40% y esto lo puede decir con facilidad, ya que el año pasado los camiones que salían iban casi a la mitad de su ocupación.

Informó que las personas este año prefirieron ir a las playas, pues aunque los datos exactos los tienen las personas de las líneas de autobuses, pudieron ver que los camiones iban repletos y un claro ejemplo fue que a Vallarta desde el 28 de diciembre ya no se tenían boletos.

Mencionó que siguen trabajando con los mismos protocolos como lo son el uso de cubrebocas, gel antibacterial, toma de temperatura, esto para también disminuir el riesgo de contagio durante los viajes.

Asimismo, señaló que por el momento no han pensado en pedir el certificado de vacunación para las personas que tengan que viajar, pues consideran que la gente es muy responsable.

Ahora no hemos llegado a eso, les estamos pidiendo la credencial y cosas así para asegurar (que sean ellos quien viajan), pero ahorita no ha sido tan necesario, pues los contagios todavía no son muchos”, dijo.

Explicó que esto lo han hecho ya que la mayoría de los contagios según los reportes son en Ciudad de México y han notado que en Irapuato y Guanajuato las personas han respetado los diferentes protocolos de sanidad y son pocos los que no cumplen.

La misma gente ha sido obediente, uno no los puede obligar (a vacunarse) a lo mejor de mil gentes solo dos no se han ido a vacunar, es un problema a nivel mundial, que son los chavos o la gente que practica otras religiones que no se quieren inyectar, hay mucha gente que no cree en esto, ellos son los que están provocando el problema”, indicó.