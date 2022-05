Irapuato, Guanajuato.- México atraviesa el peor momento de seguridad en su historia, no sólo por el número de víctimas de homicidio, feminicidio, extorsión y personas desaparecidas, sino porque ha habido un debilitamiento de las policías locales y falta de políticas impulsadas por el Gobierno Federal, señaló Francisco Rivas, director del Observatorio Nacional Ciudadano.

Señaló que si en el país existieran policías municipales capaces de generar condiciones de disuasión y protección del ciudadano, habría mayores condiciones de seguridad.

Si no hay dinero para las policías locales, la autoridad que decide ser el gobernante, tendrá que encontrar las condiciones para cumplir con su labor, lamentablemente, si me preguntan si veo una luz al final del túnel, si la veo, pero es al final de este túnel, la verdad en este sexenio no creo que vayamos a mejorar en nada, porque solo hemos empeorado”, enfatizó.

Francisco Rivas dijo que en este sexenio, se ha tenido a dos ineptos al frente de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, que además son presuntuosos y no dialogan con la sociedad civil.

Por más que la sociedad civil les hemos querido ayudar en algo y les hemos querido donar cosas, pues simple y sencillamente se hacen los occisos, no hemos tenido peores funcionarios en materia de seguridad y no hablemos de la Fiscalía General de la República, que creo que es la peor de la historia de nuestro país”, enfatizó.

El director del Observatorio Nacional Ciudadano dijo que es una vergüenza como el Fiscal actual promovió una regresión en temas como los derechos ciudadanos, en el sistema y el debido proceso, sin que pase nada.

Agregó que la cercanía con el periodo electoral no debería ser motivo para que se descuide la seguridad, menos cuando el Gobierno Federal se reúne sólo para ver los malos resultados, desperdiciando el recurso y las oportunidades.

La verdad es que no hay estrategia, no hay recursos, no hay colaboración, hay politización e insisto, es en lo local donde tenemos que exigir a nuestros gobernadores, a nuestros alcaldes, porque la Federación no existe y no va a existir de aquí a 2024, esperemos que en 2024 llegue alguien que si sepa gobernar”, puntualizó.