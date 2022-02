Irapuato, Guanajuato.- Daniel Alfredo Mendoza Sierra es un rapero irapuatense que compuso la canción ‘Mi Tierra Querida’ en donde plasma muchas de las tradiciones y lugares emblemáticos de Irapuato.

Contó que escribió la canción por un concurso que organizó el Instituto de la Juventud Irapuatense y le pedían que fuera dirigida para una población de 15 a 30 años, sin embargo, lo que él hizo fue incluir a toda la población, ya que en el tema menciona la Cabalgata de Reyes, la inundación que afectó al municipio, entre otras cosas.

Mencionó que para conocer la historia de Irapuato se puso a investigar y estudiar, además de que varios conocidos le dieron ideas de cosas que tendría que agregarle al tema.

Explicó que cuando concursó, creía que su canción era la mejor y aunque señaló que no lo hizo de manera arrogante, cree que ‘Mi Tierra Querida’ tenía muchos elementos que resaltan Irapuato.

El rapero mencionó que fue una sorpresa para él que los integrantes de esta administración se pusieran en contacto con él, ya que lo buscaron a través de Facebook.

Me llegó un mensaje al Facebook, a nombre de Lorena Alfaro, me decían que la alcaldesa había escuchado mi canción y que había quedado encantada con ella, me pidieron mi número porque querían hablarme, me querían conocer y querían saber más cosas de mi, les pase mi número y nos pusimos de acuerdo para vernos”, refirió.