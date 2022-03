Irapuato, Guanajuato.- De nueva cuenta la presidenta municipal, Lorena Alfaro García, pidió al grupo Tecamachalco que desista del litigio del estadio Sergio León Chávez, luego de que se diera a conocer que la Federación Mexicana de Futbol no reconociera la franquicia como real.

Mencionó que la información que está circulando es la postura que tiene la Federación Mexicana de Futbol y es consistente a lo que ella ha estado diciendo en varias declaraciones.

A mi me gusta hablar con mucha claridad y más en estos temas tan sensibles para la afición, no hay que engañarlos, hay que hablarles con certeza, y hay que nuevamente exhortar a la asociación civil y a la persona que ostenta esta franquicia de Tecamachalco, San Román, que liberen está juicio que tenemos”, dijo.

La intención es tener e impulsar un proyecto deportivo que valga la pena para la ciudad, además de que dijo la alcaldesa que ya han pedido en varias ocasiones a la familia San Román que desistan.

¿Demasiados anuncios? Disminuir publicidad

Ya se los he pedido muchas veces, de manera personal, pero noto que no hay disposición”, indicó.

Alfaro Garcia mencionó que quieren generar expectativas a la afición pero estas no son posibles para los términos que están planteando y descartó que Irapuato tenga un equipo pronto, pues sigue el litigio en pie.

Esto luego de que se dio a conocer que el proceso de donación de la franquicia por parte de Grupo Tecamachalco a la empresa Healthy People no fuera reconocido por la Federación Mexicana de Futbol, ya que no se encuentra afiliada a la FMF, asimismo se dio cuenta que esta no fue avalada, ni autorizada.

egutierrez@am.com.mx