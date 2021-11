Irapuato.- En su gira de trabajo por el estado de Guanajuato, el diputado federal Gerardo Fernández Noroña visitó Irapuato y confirmó sus aspiraciones de relevar al presidente Andrés Manuel López Obrador para el periodo 2024-2030.

Fernández Noroña se reunió con alrededor de 150 militantes del Partido del Trabajo en Kasa Hotel & Suites.

Destacó la importancia de mantener la unidad en el movimiento encabezado por Morena, junto con sus partidos aliados, y aseguró que la Cuarta Transformación (4T) es una revolución sin violencia.

Reconoció que para tener posibilidades de ganar se postularía a través de una coalición.

Además, Fernández Noroña puntualizó que continuará trabajando con miras al 2024.

Respecto a si considera que la izquierda puede ganar en el 2024, señaló: “Yo espero que sí, hay que trabajar duro, no va a ser mágico, tiene que ser producto de la tarea que realicemos, parece que tenemos que hacer un fuerte trabajo en todo el país y en Guanajuato”.

Cabe mencionar que esta gira tiene como objetivo difundir y dar a conocer las posiciones de la bancada del Partido del Trabajo en relación con la reforma eléctrica, a las cuestiones que tiene que ver con el presupuesto de egresos, y consideraciones generales al desarrollo de la cuarta transformación que se está llevando a cabo en el país.

Gerardo Fernández Noroña apoyó la postura del presidente Andrés Manuel López Obrador sobre que el fiscal de Guanajuato, Carlos Zamarripa Aguirre, debe ser removido de su cargo ante los nulos resultados en la estrategia de seguridad.

El diputado sostuvo que la recomendación es que el pueblo exija que lo reemplacen.

Ese fiscal ya está más amafiado que la chin… y ahí lo tienen, ¿Quién va a resolver eso?... Si el pueblo no se organiza, no presiona , no lucha, no exige, las cosas no se van a modificar es al revés, la gente tiene que presionar al Congreso por su salida”.