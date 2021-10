Irapuato.- El alcalde Ricardo Ortiz Gutiérrez aseguró que no será una carga para el Municipio, pues aunque aceptará los cuatro escoltas para su protección personal, no pedirá vehículos oficiales ni recursos para gasolina.

Yo no voy a ser una carga para el municipio, se que tengo derecho por ley a la protección, creo que todo el mundo entiende las razones del por qué, sin embargo, aceptaré los cuatro escoltas pero no quiero vehículos, no quiero gasolina, no quiero ningún tipo de viáticos, yo me encargo de ese tema”, refirió.