Irapuato.- En un año, a nivel estatal se han aplicado más de 7 millones de vacunas contra COVID-19, así lo dieron a conocer autoridades de la Secretaría de Salud de Guanajuato durante la conmemoración del primer aniversario de vacunación, este 12 de enero.

En este evento, se hizo un especial reconocimiento al personal de salud que ha trabajado por largas horas y en extenuantes jornadas de vacunación en beneficio del personal médico, maestros y ciudadanía en general.

Sonia Segoviano León, enfermera que durante el 2021 trabajó en las jornadas, destacó que a pesar de que han sido jornadas pesadas, como personal de salud se sienten satisfechos al contribuir en disminuir el riesgo de muertes y hospitalizaciones por COVID-19.

La enfermera invitó a la ciudadanía en general a no bajar la guardia, mantener las medidas de seguridad e higiene y sobre todo, a ser responsables durante la cuarta ola de esta enfermedad.

El secretario de Salud, Daniel Díaz Martínez, enfatizó que a dos años de la llegada de la pandemia de COVID-19 continúan los esfuerzos por vacunar a la población en gran parte del Estado.

Hizo un especial reconocimiento al personal de salud que falleció al atender a pacientes con COVID-19 y que no tuvieron la oportunidad de vacunarse.

Refirió que en toda la entidad hay 24 mil trabajadores de la salud aplicando el refuerzo a maestros y personal del sector educativo, con el fin de mantener la salud en las aulas.

Se que ustedes han trabajado muchísimo no solo este año, durante mucho tiempo y no solamente en temas de COVID, seguimos atendiendo todas las otras necesidades que tiene la población, hacemos equipo y no nos dividimos”, destacó.