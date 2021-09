Irapuato, Guanajuato.- Aunque aún se encuentra en análisis el presupuesto para Guanajuato para el siguiente año, se tiene considerado un recorte de 7 mil millones de pesos, declaró Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, gobernador del Estado.

Mencionó que no esperan mucho de este presupuesto, ya que serían 7 mil menos de los más de 20 mil millones que se han recortado en los dos últimos años.

Lo que pasa que el presupuesto suele ser muy engañoso, te explico el por qué, si tú dices que vas a crecer 3, 4% tus ingresos se elevan, entonces haces una repartición de cuentas alegres, pero cuando llega la realidad y no creciste ni el 1, pues olvídate, no creciste el uno, no hubo ingresos y por lo tanto no hubo presupuesto”, dijo.