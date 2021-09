Guanajuato será “discriminado” en el Presupuesto Federal: diputado

Irapuato, Guanajuato.- La Diputada Federal del PAN, Itzel Balderas Hernández destacó que en 2022 el estado de Guanajuato nuevamente será “discriminado” por la Federación, que no tiene contemplado recursos para proyectos de obra pública, salud y reactivación económica.

Enfatizó que el Presupuesto de Egresos de la Federación para el próximo año no contempla recursos para infraestructura en beneficio de los estados, además de que es mínimo el crecimiento del recurso para rubros como educación y salud.

La legisladora reprochó que continúe la inyección de recursos para las obras “faraónicas” como el Tren Maya que incrementará su inversión en 72%, lo que demuestra que las prioridades del Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador y el partido Morena no son para el beneficio de los ciudadanos.

Concientizar de que estamos en un año de pandemia y que se deben privilegiar otros rubros, como por ejemplo el de salud, que si bien sí tuvo un crecimiento del 24%, no es lo suficiente porque no se han modificado hospitales, continuamos con problemas para el abasto de medicamentos, no hay tratamientos para el cáncer”, refirió.