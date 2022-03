Han reportado a cinco tránsitos de Irapuato por pedir mordida

Irapuato, Guanajuato.- En lo que va de la administración el director de Tránsito Municipal, José Arturo Quiróz Becerra ha recibido cinco quejas de la ciudadanía sobre el mal actuar de los elementos por pedir mordidas a las personas, pero ninguna se ha podido demostrar que esto sea verdad.

Mencionó que él personalmente ha recibido cinco quejas de tránsitos que pidieron dinero y todas ellas se han atendido, sin embargo, no han podido avanzar ya que al no dar información en concreto, no se puede indagar e investigar lo ocurrido.

Sobre cómo aportar más información, comentó que todos los elementos deben de traer su gafete a la vista y ahí lo pueden verificar, así como cada unidad tiene su número económico y de placa los cuales también ayudarán en la investigación, así como el horario.

Muchas veces las quejas nos dicen ‘ es que no me pidió dinero’, pero quiero que me digan que si van a poner una queja contra un elemento me digan datos concretos para poder actuar, si no, no me dan datos concretos para poder actuar, ¿cómo lo hago? no puedo castigar a 180 elementos a ver quién fue o si en realidad es cierto eso”, señaló.