Irapuato.- Para poder seguir vendiendo su mercancía y sentirse segura al estar en contacto con sus clientes, Alma Diana Álvarez Delgado, de 39 años, acudió al Inforum por su vacuna luego de que no alcanzó dosis cuando le tocaba por la cantidad de personas.

La verdad es que como yo soy comerciante y ando en todos los lugares o a veces hay mucha gente que viene de fuera, yo prefiero estar protegida, porque yo si me quiero cuidar, para proteger a mi familia, los míos y a todos de los alrededores donde yo estoy”, comentó.

Mencionó que apenas acudió a aplicarse la vacuna, pues cuando le tocaba. acudió dos días seguidos, el primero se retiró pues había mucha gente, por lo que al siguiente día fue a formarse y cuando estaba en la fila y ya casi le tocaba pero le dijeron que ya no había.

La verdad me siento muy bien (de recibir la vacuna) pues uno tiene que estar protegido, ahora si que para todos y para nosotros, pues no sabemos que el día de mañana que vaya a pasar, aparte yo se que esos gastos que son de la vacuna que por no tenerla son muy caros, por esta enfermedad los gastos son muy caros”, dijo.