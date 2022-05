IRAPUATO AVANZA COMO CIUDAD INTELIGENTE

Participa Presidenta en foro de Desarrollo Urbano

Apuestan por desarrollo sostenible de ciudades

Querétaro, Qro. 16 de mayo 2021- El Gobierno de Irapuato avanza en sus prácticas para posicionarse como una ciudad inteligente, alineada a los Objetivos de la Agenda 2030 de la ONU.

Durante su participación en el foro "Interconectando Ciudades Inteligentes, la nueva agenda urbana y Ecosistemas de Innovación", la presidenta municipal, Lorena Alfaro García dio a conocer las acciones en materia tecnológica, de desarrollo social y económico, así como de participación ciudadana que se realizan en Irapuato para avanzar hacia un futuro sostenible.

"Las ciudades han venido creciendo de manera importante y no al mismo ritmo, la inversión no es la misma, esto genera rezago y faltas de oportunidades. Tenemos que ir más allá de la planeación y administración, tenemos que ir a un control del territorio, porque cada espacio, cada zona tiene características distintas. En Irapuato no queremos que nadie se quede atrás", mencionó.

Además dio a conocer proyectos como los viveros de emprendimiento que se realizarán en el Inforum, para apoyar el crecimiento de nuevas empresas, el impulso a la mentefactura desde las escuelas públicas y centros sociales, así como el seguir generando corresponsabilidad social.

"Que todos los ciudadanos se hagan corresponsales de lo que pasa en el territorio, todos somos dueños del patrimonio colectivo, todos somos dueños de la ciudad. Diría que un 80% consiste en la participación. Nadie puede sentirse orgulloso de aquello que no conoce, por eso impulsamos proyectos de identidad para que la ciudad se sienta orgullosa y disfrute de sus espacios", concluyó.

El foro "Interconectado Ciudades Inteligentes, la Nueva Agenda Urbana y Ecosistemas de Innovación", Capitulo Querétaro; forma parte de las actividades de la Ruta de la Cumbre Internacional del Hábitat de América Latina y el Caribe 2022, del cual Irapuato formó parte de las actividades.