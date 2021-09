Atribuyen inundación en La Soledad a trabajos de P&G en canal

Irapuato, Guanajuato.- Habitantes de la comunidad La Soledad atribuyen la inundación de este martes y la ocurrida en 2016 al cierre del canal que pasaba donde se construyó la empresa Procter & Gamble (P&G) y el cual sería reubicado por la misma, lo cual no ocurrió.

Llego la empresa y prácticamente lo borró, no lo reincorporó en otra ubicación, no lo hizo, no hizo las conexiones, era un canal, entonces lo borra y lo saca a un costado donde no tiene la capacidad”, dijo Mónica Aza, habitante de la comunidad.