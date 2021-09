Inundaciones Irapuato: en La Soledad niegan trabajos en canal desbordado

Irapuato, Guanajuato.- A pesar de que el Gobierno de Irapuato envió información de que se están realizando trabajos en el canal que pasa por la comunidad de La soledad, la cual en días pasados se inundó, habitantes de la localidad aseguran que no se está trabajando donde se genera el problema para ellos.

Monica Aza, vecina de la comunidad, comentó que al ver información en medios de comunicación sobre que se estaban realizando trabajos en el canal de la comunidad, causó el enojo de varios vecinos pues esto no es real, ya que donde se encuentra el verdadero problema no se ha intervenido.

Es para que vean otra parte,pues de que si están haciendo mucho esfuerzo, muchísimo pero algo tan pequeño y tan simple no lo han cumplido y es la afectación principal, no lo han hecho y no lo han cumplido y lo prometieron desde hace mucho tiempo, hasta me hicieron firmar una carta los de protección civil”, comentó esto sobre que se repararia el bordo y se limpiará el canal que pasa a un costado de la comunidad y que causa las inundaciones.