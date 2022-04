Irapuato, Guanajuato - Un hombre de la tercera edad fue sometido y detenido por los mismos pasajeros, presuntamente por realizar acciones eróticas dentro del transporte urbano y frente a una mujer.

A través de redes sociales, se difundió un video de 2:39 minutos de duración, donde el conductor de un camión de transporte público en compañía de dos personas más, someten al hombre y lo encaran con la mujer.

No solo desapareciéndonos o matándonos nos agreden. Y en esta ocasión le tocó a Giselle, ella nada más iba a su casa, se subió a un Flecha Amarilla como le hacemos miles, pero como a muchas le tocó un tipo en el asiento de al lado, masturbándose, no la tocó, no la violó, no la mató, pero esto también es agresión y quien sabe cuántas veces ya lo había hecho”, se lee en la publicación de las redes sociales junto con el video.