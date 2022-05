Irapuato, Guanajuato.- A salvo y bajo custodia de las autoridades es como se encuentra el menor Dylan, quien había sido reportado como desaparecido con su madre, luego de que esta denunciara al Policía Municipal activo Miguel Ángel, su pareja sentimental, como el presunto responsable de la desaparición y asesino de su hijo Juan David de 11 años.

Esta mañana en las instalaciones de la Fiscalía estatal de justicia de la región B, el padre biológico de Dylan Giovanni Martínez Bonilla de 6 años de edad, y del hoy desaparecido y presuntamente fallecido Juan David Martínez Bonilla de 11 años de edad habló con los medios de comunicación antes de su ingreso a la fiscalía donde estaría resolvieron la custodia de su hijo Dylan.

Juan Agustín Martínez, padre biológico quien días antes se había mostrado más accesible con la prensa, en esta ocasión dijo poder hablar poco con los medios de comunicación debido a algunas recomendaciones de la autoridad judicial comentó:

“Dylan está bien, no he podido hablar con él porque cuando yo lo dejé tenía un año, no me conoce bien, es un proceso diferente de Juan David”.