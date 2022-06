"Amarra" Municipio terreno para hospital del IMSS en Irapuato

Irapuato.- Para que en Irapuato se construya un nuevo hospital del IMSS, ya se firmó un contrato de compra-venta para asegurar el terreno, aunque aún falta que el Instituto decida hacer la inversión en este municipio, señaló Víctor Armas Zagoya, jefe de la oficina de Presidencia Municipal.

En abril, el Ayuntamiento de Irapuato aprobó solicitar un préstamo a Japami por 150 millones de pesos, de los cuales, cerca de 25 millones de pesos irán destinados a la compra de un terreno con características específicas para construir un nosocomio de 260 camas.

El jefe de oficina comentó que aunque el terreno ya está “amarrado”, y que esperan que los directivos del IMSS den el visto bueno para la construcción de este hospital, lo que aún no ocurre, aunque existe la disposición política de las autoridades del Gobierno federal.

¿Demasiados anuncios? Disminuir publicidad

Solo se espera que la Federación decida hacer la inversión.

“Ustedes dieron cuenta de la aprobación por parte de los síndicos y los regidores de Irapuato, para que haya esta condición de adquisición de un predio con todas las condiciones técnicas que pide el Seguro Social, ya lo tenemos, esto habla de que hay una intención seria de parte del Municipio, ya están prácticamente todos los requisitos que han solicitado al Municipio, en el escritorio del director general Zoe Robledo”, enfatizó.

Armas Zagoya dijo que una vez que los directivos del IMSS tomen una decisión a favor de Irapuato, el Gobierno local está en disposición de dar el siguiente paso, que es concretar la adquisición de la reserva territorial y su puesta a disposición a la federación.

“En tanto no haya una decisión de parte de la dirección general no podemos adquirir el terreno, porque también estaríamos incurriendo en alguna observación de carácter administrativa, comprando una reserva territorial que no vaya a ser usada, entonces hay los pasos legales, se han cubierto todas las disposiciones técnicas”, enfatizó.

Además: Vecinos de Lomas de Españita en Irapuato piden detener los robos

Asimismo, dijo que el Gobierno local está en disposición de coadyuvar con la construcción de este hospital, aunque la obra le competerá a la Federación, con quien mantienen comunicación permanente

“Está amarrada con un contrato de compra-venta y esta promesa de venta tiene que ver con la disposición legal que en su momento tome el Seguro Social (...) confiamos, porque la mejor ubicación, quien tiene el mayor número de derechohabiencia es Irapuato, y seguramente este hospital que tendrá un carácter regional vendrá a beneficiar a miles de familias que necesitan la atención médica”, reiteró.

Al detalle

De acuerdo a cifras del INEGI en 2020, en esta región hay 442 mil 436 derechohabientes del IMSS, en los municipios de Irapuato, Pénjamo, Valle de Santiago, Abasolo, Romita, Cuerámaro, Pueblo Nuevo y Huanímaro.

En un radio de 1.5 kilómetros del terreno propuesto por el Ayuntamiento para la construcción del hospital residen 31 mil 183 derechohabientes y en un radio de tres kilómetros residen 61 mil 862.

Se destinarán cerca de 25 millones de pesos para la compra del terreno idóneo y validado ya por el IMSS.

jrosales@am.com.mx

CA