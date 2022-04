Inseguridad es motivo para ir a votar el 10 de abril: Prieto

Irapuato.- Las estrategias de seguridad en Guanajuato han fracasado y este debe ser un motivo para que la ciudadanía participe en la consulta popular de revocación de mandato el próximo 10 de abril, señaló Ernesto Prieto Gallardo, en su calidad de ciudadano tras pedir licencia como dirigente estatal de Morena.

Comentó que en Irapuato hay ausencia de resultados en materia de seguridad, destacando los conflictos que se han dado entre las actuales y pasadas autoridades municipales, e indicó que la consulta popular puede ser un primer paso para que en su momento, este ejercicio democrático también se aplique a los gobernantes locales.

“Creo que ha tenido un mal desempeño la alcaldesa, no tiene ni pies ni cabeza la administración municipal y por eso es tan urgente que el 10 de abril participemos”, refirió.

Prieto Gallardo consideró que la estrategia ha fracasado, cuestión por la que los ciudadanos deben aprovechar para expresarse sobre el actuar de los gobernantes en este tipo de consultas, ya sea que estén a favor o en contra.

“Para mí en lo particular, la estrategia de seguridad en Guanajuato, ustedes conocen mi opinión, es un fracaso (...) por eso, sí estamos en contra de la estrategia de seguridad del Gobernador o incluso a favor, o de la presidenta municipal Lorena Alfaro pues vayamos el 10 de abril a participar”, indicó.

Al preguntarle qué calificación le daría al desempeño de las administraciones estatal y municipal, Prieto Gallardo dijo que en este momento su interés es promover la consulta popular, para que se ratifique a Andrés Manuel López Obrador como Presidente de la República.

“No quiero hablar de eso porque al rato esa va a ser la nota, a mí lo que me interesa es que el 10 de abril sea la nota (...), creo que no me di a entender, mi prioridad es el 10 de abril, también respétenme eso por favor”, enfatizó.

Posteriormente, dijo que de forma particular reprueba la estrategia de seguridad tanto del Gobierno del Estado como del Gobierno de Irapuato, donde incluso el Secretario de Seguridad renunció.

Asimismo, dijo que continuará promoviendo que los ciudadanos salgan a participar en la consulta popular e hizo fuertes señalamientos en contra del Partido Acción Nacional (PAN), que asegura, impulsa una campaña para pedir que la gente no participe.

Agregó que tanto el Instituto Nacional Electoral (INE) como el Tribunal Electoral están vendidos y no han hecho nada contra quienes han borrado las bardas en las que se promueve el apoyo a la consulta popular.