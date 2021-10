Irapuato: Pedirá al Congreso recurso para poder construir torre 

Irapuato.- Aunque se dio a conocer que el recurso de la Torre de Consultorios de Especialidades del Hospital General se perdió, la diputada federal Itzel Balderas, mencionó que estará haciendo todo lo posible para que llegue recurso federal en un futuro y se pueda realizar en un futuro.

Señaló que el proyecto no debe quedarse de lado, pues si bien está no se pudo concretar y rescatar los recursos ella hará todo lo posible desde su puesto en el Congreso para que se envíe recurso para obras en el municipio y el estado.

“Desde la Federación yo he venido impulsando mayores recursos para el estado de Guanajuato y por qué no, para mi municipio Irapuato, como se han dado cuenta en algunas de mis intervenciones, yo he resaltado que a diferencia de otros años esta vez no aparecen recursos extraordinarios para el estado de Guanajuato”, dijo.

Razón por la que difícilmente se va a tener recurso para infraestructura, así como en materia educativa, de salud, cuestión hospitalaria, por lo que el estado ha sido discriminado por lo que se han frenado todos los proyectos con lo que se estaba dando al desarrollo.

“Desafortunadamente se pierde, lo destinan para otro municipio, pero finalmente el proyecto ahí está, la necesidad ahí está, la inquietud de todos los irapuatenses de recuperar el recurso y se concrete, ahí está”, refirió.

Mencionó que lo que se debe de hacer es ver las condiciones y generarlas en el tema jurídico para concentrarlas con la ciudadanía, para que se ofrezca al Gobernador la garantía de que se puede construir la torre y se realice, pues la necesitan los médicos y las personas que ocupan de un lugar digno para ser atendidos.

