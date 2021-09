Irapuato.- La adquisición de un tomógrafo para el Hospital COVID del Estado, la construcción del Hospital de Xichú, la ampliación del área de Urgencias del Hospital de Celaya y construcción de centros de salud, son algunos de los proyectos que se podrían realizar si el recurso designado para la Torre de Consultorios de Especialidades no se queda en Irapuato.

El secretario de Salud de Guanajuato, Daniel Díaz Martínez, indicó que lo ideal sería que se aplicaran los 123 millones de pesos a la construcción de la torre, sin embargo, el recurso no debe perderse, por lo que de no haber un acuerdo, el dinero iría a varias obras.

Díaz Martínez dijo que centros de salud con más de 50 años de antigüedad también podrían beneficiarse, entre ellos los ubicados en los municipios de Pénjamo, Valle de Santiago y Dolores Hidalgo.

Si hay donde invertir esos 123 millones de pesos, la instrucción del Gobernador es hacerlo de inmediato, porque tenemos que ejecutarlo en tiempo y forma, entonces pues lo vamos a hacer, lamentablemente esto está afectando a los más pobres, a los más necesitados que son los que se atienden en el Hospital General de Irapuato, no solo de Irapuato sino de la región y que no tienen posibilidad de pagar un hospital privado”, enfatizó.

Reiteró que sería muy triste que se dejara perder el recurso para el Hospital General de Irapuato, ya que era la obra emblema de la actual administración estatal y que traería beneficios a la región.

Si no se puede, nosotros tenemos que aprovechar esos recursos que son para la salud de todas y de todos los guanajuatenses (...) el Gobernador me dio la instrucción de trabajar en nuevos proyectos, ya los tenemos, ya nada más me tengo que reunir nuevamente con él para definirlos y darle para adelante, me duele mucho porque soy de Irapuato, pero soy el Secretario de Salud de todo el Estado”, puntualizó.