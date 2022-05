VIDEO Así, policías agredieron a un despachador de gasolina la cámara los grabó

Irapuato, Guanajuato - De nueva cuenta, difunden otro video de abuso de autoridad contra un despachador de gasolina de la empresa MOBIL a quien policías municipales empujaron y golpearon sin aparente motivo. A poco más de un mes, se han viralizado a nivel nacional cuatro agresiones u omisiones de la Policía Municipal de Irapuato contra ciudadanos.

Los hechos ocurrieron cerca de la 1:50 de la madrugada de este jueves 26 de mayo, en las inmediaciones de la gasolinera MOBIL, ubicada en el cruce de la avenida Díaz Ordaz, casi esquina con Ixtoc, a un costado de la Plaza del Comercio Popular.

En las imágenes se ve cómo policías a bordo de una patrulla donde viajaba un mando policial, llegan hasta la gasolinera e intercambian palabras con uno de los despachadores.

Apenas a los 17 segundos de la videograbación se observa como uno de los policías municipales, quien carga un arma larga, empuja al trabajador generando que este caiga al piso.

Posteriormente, el trabajador al levantarse intenta defenderse tratando de soltar un golpe, sin embargo el uniformado lo esquiva y deja su arma larga en el asiento del conductor.

Luego de algunos segundos, se observa como otro uniformado preventivo avienta de nueva cuenta en dos ocasiones al trabajador contra un costado de la patrulla, momento en que aparece otro despachador quien presuntamente intentó apaciguar la confrontación, pero no lo consiguió.

A los 35 segundos de la videograbación se observa a un tercer policía quien junto con sus otros dos compañeros, encaran y someten al trabajador.

AM/Al DÍA visitó al encargado de la gasolinera involucrada, quien por miedo a represalias no quiso brindar su identidad, sin embargo confirmó que su compañero quien trabajaba durante el turno de la madrugada, fue interceptado por los uniformados municipales sin aparente motivo y lo arrestaron y lo pusieron a disposición del Ministerio Público y hasta la tarde de este jueves se encuentra detenido.

Él se encuentra bien, los hechos quedaron ahí en el video, ahí se ve que no estaba haciendo nada y el muchacho no me dio autorización de decir algo más”, comentó el encargado.