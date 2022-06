Luego del ataque de la Guardia Nacional, Edith recuperó su sonrisa, pero pide justicia

Irapuato, Guanajuato - Edith Alejandra Carrillo Franco recuperó la sonrisa, luego del ataque de bala que sufrió de la Guardia Nacional, donde mataron a uno de sus compañeros el 27 de abril en El Copal, Irapuato.

No hay venganza o rencor, lo que quiero es que se haga justicia y quiero que pague (el agente) por lo que hizo, que no fue poca cosa, fue una vida, mi salud y la de mis compañeros. Que pague, pero rencor y odio no lo siento”, explicó la joven de 22 años en entrevista con AM.

Desde el jueves comenzó a regularizar las materias de la licenciatura de Agronomía que cursa en el campus de la Universidad de Guanajuato.

El día del ataque, el papá de ángel pudo abrazar el cadáver y enfureció con la Guardia Nacional: "¡Aquí me tienen p…!”, les dijo.

Ahora la vida de Edith cambió en lo físico y mental. Por una parte debe apoyar su brazo herido en una almohada para evitar cansancio en su omóplato, que quedó casi destruido por la esquirla de bala que mató a su compañero Ángel Yael Ignació Rangel, de 19 años.

Por otra parte pasa los días recordando, reviviendo y sintiendo el terror de ver a su compañero desvanecer, mientras ella perdía noción del momento.

Edith Alejandra Carrillo Franco se recupera del balazo que sufrió por la Guardia Nacional y tiene todo el apoyo de su familia. FOTO: Omar Ramírez

Edith solo podrá levantar su brazo debajo del hombro

En unas semanas Edith será operada en el omóplato en el IMSS T1 en León. El mejor de los diagnósticos indica que recuperará la movilidad al 80 %, al 90 % si hace todos los ejercicios aunque duela, lo que significa que solo levantará su brazo debajo del hombro.

El agente de la Guardia nacional que disparó a Ángel Yael y a Edith, fue arrestado por sus compañeros

No puede salir, estar en el sol mucho tiempo y tampoco hacer esfuerzos. Por ahora solo juega Crash, un videojuego en el que un marsupial recolecta manzanas, recorre mundos y colecciona amuletos, uno de sus juegos favoritos.

Ha sido difícil porque estás acostumbrada a utilizar todo el cuerpo para cosas diarias, para ir a la escuela, salir a la tienda, escribir, y ahorita eso no puedo hacerlo, solo cosas muy básicas y aún así se me complica y me canso mucho”, explicó la joven.

Ya ha podido hablar con sus amigas de escuela, con otros compañeros que no se explican cómo ocurrió el evento.

Mamá de Ángel, ruega a Dios por la salud de Edith

Edith se siente agradecida por las personas que la apoyaron y exigieron justicia. FOTO: Omar Ramírez.

Edith también pudo hablar con la mamá de su compañero fallecido Ángel.

Tuve una llamada con su mamá y la señora me apoya, me dice que le eche ganas y que está pidiendo mucho por mí y la recuperación, está pendiente, siento que es muy fuerte la señora porque tuvo una pérdida y de todas formas pidió apoyo y preguntó por mí”, dijo la joven.

La voz de Edith es suave y de poco volumen, refleja que aún tiene miedo y no recupera la confianza del todo, aunque se refugia en los mejores momentos, como cuando se enteró de las movilizaciones que realizó la colmena de la UG para exigir justicia, cuando ella estaba internada.

Me siento feliz, siempre trataron de hacer justicia como la mamá de Ángel y amigos que alzaron la voz, después de eso siento mucho agradecimiento y siento que quiero abrazar a todos”, insistió, aunque reconoció que toda la atención a veces le abruma.

Dolor del día cero

Edith aún pasa momentos difíciles tras la tragedia donde murió su amigo Ángel. FOTO: Omar Ramírez.

Aunque no lo menciona, Edith pudo ver a Ángel desfallecer. Recuerda el dolor, la irrealidad de la situación y el terror de ver el maltrato de los elementos de la Guardia Nacional cuando los detuvieron antes de llegar al punto de reunión.

Cuenta que hay días buenos y malos, pero los mejores son cuando sus amigos de la universidad la visitan, con quienes logró hacer encajar piezas de lo que fue aquel día.

Platicamos de chisme, platicamos de ese día y nos consolamos, unos no recuerdan bien y nos agarramos con la dudas para saber quién lo recuerda mejor, porque entiendo que el proceso de mis compañeras fue diferente, para todos”, dijo.

La versión que cuentan las autoridades es que hubo un pequeño altercado cuando los agentes de la Guardia Nacional quisieron detenerlos camino a la fiesta.

El agente que disparó no se controló, perdió los estribos y acabó con una vida y trastocó la de varios jóvenes.

Ahora ya les pregunto a los compañeros y veo que fue diferente y fuerte para todos. Vienen y me cuentan que siguen las fiestas en la zona, pues algunos son foráneos y están en El Copal, pero las reuniones se siguen haciendo”, explicó Edith, que no dio detalles sobre el momento.

Ahora con la terapia de rehabilitación física y mental, la joven hace un examen de conciencia y señala el miedo que le dejó la situación, sabe que no es su culpa ni la de sus compañeros, pues sólo buscaban un momento de diversión.

Siento que deben estar más al cuidado de la seguridad (autoridades). Que no debió pasar y deben hacer un esfuerzo en que deben cuidar quién es elemento, a quién capacitan para el trabajo, yo no sé lo que él (elemento de la GN) pensó y por qué lo hizo, pero en la toma de decisión, su forma fue incorrecta”, aseguró.

Luego del trágico altercado y estar dos semanas hospitalizada, dio una declaración, pero un grupo de abogados espera que pueda ampliar versión de lo que ocurrió ese día.

Quieren alargar la declaración, incluso en ese momento un psicólogo dijo que no estaba preparada para la declaración, pero ahora debo ir a la Fiscalía, como acabo de salir no puedo mover el brazo y aún no he declarado bien”, señaló.

Para estas vacaciones Edith no podrá viajar

Ahora con la rehabilitación física y mental, la joven hace un examen de conciencia sobre la tragedia. FOTO: Omar Ramírez.

Ahora espera nuevos retos, ya no piensa a largo plazo y se dedica a vivir su día a día feliz, tranquila, pues espera que su caso sirva de ejemplo para evitar casos similares en el futuro.

Como jóvenes debemos tener más cuidado, tomar conciencia porque no es nuestra culpa la violencia, pero nosotros estar cuidándonos, lo que pasó no es fácil y si queremos salir es complicado, hay que cuidarnos, por la violencia el estado sí está muy feito”, finalizó.

Estas vacaciones Edith no podrá trabajar como lo hizo el ciclo anterior, se adapta a su nueva vida e intenta superar el hecho que la marcó, en la piel con las cicatrices de los puntos por la operación y en la mente con la pérdida de un compañero frente a ella.

PCCD