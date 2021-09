Irapuato informe: Reconocen políticos, empresarios y asociaciones trabajo de la administración

Irapuato.- Asistentes al Tercer Informe de Gobierno de Irapuato destacaron los avances que se realizaron durante la actual administración pública en materia de habitabilidad, movilidad y seguridad, aunque también señalaron que hizo falta trabajo en materia de seguridad.

Lorena Alfaro García, alcaldesa electa de Irapuato, señaló que se debe destacar la inversión realizada durante la administración y los esfuerzos que se hicieron para fortalecer la corporación de Seguridad Ciudadana.

Héctor Carlo León Ramírez, presidente de Canaco Irapuato, indicó que este informe fue completo, que demostró la actividad de los últimos seis años, aunque quedan asignaturas pendientes, como la seguridad, que tendrá que ser enfrentada por los tres niveles de gobierno, independiente a los colores partidistas.

Dentro de lo que fue el tema de infraestructura y el tema social fue muy completo, muy nutrido con el tema de la inversión que se hizo, Irapuato si cambió, bien lo mencionó el Gobernador, nos estábamos quejando cuando terminó el trienio anterior de los baches, ahora creemos que no nos estamos quejando por eso, más bien tenemos otro tipo de problemas”.

Irma Leticia González Sánchez, diputada local por Morena, indicó que en este informe se informaron acciones buenas, sin embargo, dejó que desear en tema de seguridad y el campo, que no fueron atendidos correctamente.

Se dijo lo bonito más no lo complicado en lo que nos encontramos, principalmente en temas de seguridad, no podemos presumir que tienen excelentes salarios, necesitamos ir más allá, la gente tiene miedo, las calles no se pueden transitar, están bonitas, pero hay mucha sangre corriendo por las calles”.