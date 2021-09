Irapuato.- Tras la manifestación feminista que se realizó en Irapuato y donde fueron colocados carteles en varios espacios públicos y monumentos, el alcalde Ricardo Ortiz Gutiérrez, dijo que se pueden hacer manifestaciones sin vandalizar.

No sé para qué andan copiando cuestiones de otro lado; creo que se pueden hacer perfectamente las expresiones en las marchas sin vandalizar, sin agredir, pero nos vamos a copiar cosas indebidas como si no tuviéramos creatividad o imaginación para hacerlo de manera abierta, de manera clara”, dijo.

Mencionó que aunque todos tienen derecho a expresarse, el Municipio no hace nada para impedirlo, sin embargo, piden respeto.

Pareciera ser que una de las tónicas de esta manifestación femenina es la agresión, yo no le encuentro ningún sentido a eso”, dijo.

Luego de que las feministas acusaron al gobierno municipal de enviar personas para provocarlas, Ricardo Ortiz Gutiérrez descartó que ellos las hayan enviado.

Yo no ocupo grupos de choque, la verdad es que hay mucha gente que nos ayuda y nos apoya, que no está de acuerdo con muchas circunstancias pero de qué nosotros determinamos qué tienen que hacer o que no tampoco, así como ellas son libres, los otros también son libres”, concluyó.