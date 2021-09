Irapuato perderá la Torre Médica si no inicia construcción en diciembre

Irapuato, Guanajuato.- Si la Torre de Consultorios de Especialidades Médicas del Hospital General no empieza su construcción antes de concluir el año, el gobierno del estado quitará los 70 millones de pesos y lo enviará a otros municipios para obras de salud, informó Diego Sinhue Rodriguez Vallejo, gobernador del estado.

Las obras de la Torre Médica en Irapuato están detenidas porque ambientalistas interpusieron un Juicio de Amparo por considerar se talarían árboles en una área del Parque Irekua, lo que afecta ecológicamente la ciudad.

Es una situación lamentable, entiendo la situación de quienes creen que es más importante esta esquina del Parque Irekua que la salud de los irapuatenses, yo lo que tengo que decir y lo tengo que decir muy claro es que si por cualquier situación este recurso ya no se va a quedar, lo vamos a invertir en otro municipio e Irapuato se va a quedar sin la posibilidad de primera, como se lo merece”, dijo.

Mencionó que esta decisión se tomaría pues el dinero no puede estar esperando ahí por siempre para que se realice la obra, pues hay muchas obras que se tienen que realizar, ejemplo de ello el hospital de Xichú o más centros de salud.

Hay muchos pendientes todavía y a Irapuato se le está dando la prioridad porque es una Torre Médica de 70 millones, es algo que entienda la gente que no podemos construirla en otro lado, porque tiene que estar pegada al hospital y el hospital está ahí y no hay otro terreno.

Si este año no se resuelve, con toda la pena yo tendría que gastarme el recurso en otro lado y será en otro municipio donde también se requiere el tema médico”, agregó. Rodriguez Vallejo,indicó que respeta a las personas que consideran que es más importante el área del parque que la construcción de una Torre Médica.

Si Torre Médica no se construye se dañará a los irapuatenses

Tras las declaraciones del gobernador, el presidente municipal, Ricardo Ortiz Gutierrez, dijo que fue muy claro al tomar la decisión, sin embargo lo que se tiene que revisar es que la persona que interpuso el amparo, quien no es irapuatense, tiene el derecho de privar a los irapuatenses de la salud que ameritan.

Yo creo que aquí es una cuestión de conciencia de la persona y si me está escuchando, ojala reflexione, el daño no se lo hace a Ricardo Ortiz, no se lo hace a Diego Sinhue, se lo hace a miles y miles de irapuatenses y esa esquina lo repito, no sirve para otra cosa más que los consultorios”, mencionó.

Señaló que el arbolado de la zona no se ve comprometido ya que no se harán talas, por lo que a él le gustaría saber que hay detrás de ese asunto, pues no sabe cuál sea el interés de una persona de bloquear un proyecto tan importante como lo es la Torre Médica.

Ortiz Gutiérrez, hizo un llamado a la nueva administración para que siga con el proyecto de la Torre Médica.

Nosotros dejamos la donación, dejamos todas las autorizaciones de las autoridades ambientales, hicimos todo, pero lamentablemente la ley permite que un solo individuo de manera egoísta y de manera voluntaria bloqueen éste proyecto, me parece incorrecto, me parece hasta criminal”, expresó.

Informó que el municipio se encuentra combatiendo el amparo legalmente, sin embargo, al ser un proceso largo espera que la siguiente administración siga con el asunto jurídico.

Por supuesto que le pediría a Lorena Alfaro que continúe con ese proyecto que es para miles de irapuatenses y que ese pedazo de terreno no puede estar por encima de la salud de los irapuatenses, yo creo que aquí hay una situación que no ha sido debidamente analizada”, agregó.

Asimismo, hizo un llamado a la juez federal para que tenga consideración con los irapuatenses.

