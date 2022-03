Irapuato, Guanajuato.- Para evitar que haya contagios en las escuelas, se han estado cuidado minuciosamente los protocolos sanitarios, mencionó Nicolás Gutiérrez Ortega, delegado de Educación de la Región IV.

Mencionó que en la región no hubo casos nuevos de COVID dentro de las aulas.

Es decir estas maestras, maestros y niños que se contagiaron durante la primera semana, nos comenta la Secretaria de Salud que ya venían contagiados de días previos, en realidad esta semana es crucial para ver si se están dando casos positivos durante la jornada escolar”, dijo.

Señaló que lo que se está haciendo es que en los planteles educativos cuenten con agua, energía eléctrica para bombear el agua y los insumos como gel y jabón y esta práctica se está dando para la prevención en todas las escuelas.

Una de las medidas que vamos a mantener puede ser el uso de cubrebocas, la sana distancia y se está implementando aparte de la sana distancia, la ventilación de las aulas, donde obviamente por el número de alumnos, por ejemplo aquí 35 alumnos en un aula son muchos, pero se están implementando las pausas activas para ventilar las aulas y esto les permita a las niñas y niños refrescar su memoria y regresar a un proceso de formación”, refirió.

Gutiérrez Ortega indicó que esto les está ayudando para que no haya casos dentro de las escuelas y más bien que estas sean un lugar protector para niñas y niños, ya que se comenta que hubo menos contagios en lo general al regreso de las aulas, lo que quiere decir que estando en las escuelas los alumnos están más confinados que en clases en línea.

Informó que la Secretaría de Educación ya no está reportando los casos de alumnos contagiados, ya que de esto se está encargando la Jurisdicción Sanitaria, pues la guía de regreso a clases no trae esas instrucciones, por lo que en caso de que se detecte una persona infectada solo se le envía a casa hasta que ya no tenga síntomas y que acudan al servicio médico.

A nosotros ya no nos reportan, porque la plataforma también está captando esa información, desde que la situación pasó de pandemia a endemia, ya nosotros no lo estamos monitoreando a partir de este lunes”, expresó.

Dijo que no es complicado promover las medidas, ya que cada maestro tiene su manera de cumplir los protocolos.

