Irapuato.- El juez noveno de distrito del estado de Guanajuato concedió la suspensión definitiva para la construcción de la Torre de Consultorios de Especialidades Médicas del Hospital General en Irapuato en el parque Irekua, esto en juicio de amparo 695/2021.

Paulina Uribe Morfin, integrante de Agenda Ambiental Irapuato, comentó que la suspensión es para que no se haga la torre en el parque Irekua, pero eso no significa que les quitarán el recurso, por lo que la autoridad tendrá que ejercer de mejor manera pero no en el parque, además se les está pidiendo que se garantice la supervivencia de los árboles que movieron.

En general nada más dice eso, pero en el texto se mencionan varias cosas por las que nos dan la razón, una dellas que ya hemos mencionado es porque el derecho a la salud está sujeto al medio ambiente sano y además de que el espacio del parque que se han hecho aclaraciones que es una esquina que no se usa; en realidad es que el uso de un espacio no es nada más para las personas, ahí también se habla de que hay especies en peligro de extinción”, dijo.

Uribe Morfin mencionó que durante el proceso, el Municipio había dicho que se tenían considerados dos espacios para la construcción de la torre, pero no explicaron por qué al final se decidió hacerla dentro del parque.

No justifican bien por qué lo están haciendo en el parque, pues ellos están haciendo mal las cosas y por eso el juez nos está dando la razón, no hicieron los estudios adecuados para justificar por qué ahí, entonces creo que eso es importante; su proyecto técnico no es el adecuado y ellos mismos mencionan que no requirieron un manifiesto de impacto ambiental, ellos se dan los permisos y ellos se castigan solitos”, declaró.

Los terrenos que se tenían considerados para la construcción de la torre uno era dentro del parque y otro fuera de él, pero darían más datos de ello en una rueda de prensa, sin embargo, sabe que no se consideró.

Explicó que ellos mismos como ambientalistas le han dado opciones a la autoridad por medio del juicio para que los consideren.

Esperan tomen consideraciones

Sobre la suspensión definitiva, el presidente municipal, Ricardo Ortiz Gutiérrez, comentó que desde el punto de vista jurídico eso todavía no se encontraba definido, por lo que espera que se tomen las consideraciones necesarias para la realización del proyecto.

La propia SICOM y Secretaria de Salud enviaron un comunicado donde habla del tipo del proyecto, las ventajas, las bondades que traerá pegado a las normas y cuestiones ecológicas, no veo motivo para que esté suspendido, un motivo válido”, dijo.

Señaló que los ambientalistas pueden poner miles de pretextos o excusas pero no hay nada que valga ante la salud de los irapuatenses.

Pueden poner 20 mil pretextos, no se yo con que fin pero a quien están fastidiando y perjudicando es a la gente que menos tiene”, mencionó.

Informó que tanto el gobierno municipal como el del estado están llevando a cabo el proceso pero que lamentablemente no hay mucho que hacer, pero si continúa el juicio espera que tarde o temprano se gane como pasó en Gomez Morín por lo que espera que las siguientes autoridades le den seguimiento al proceso.

